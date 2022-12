Il Mondiale si decide ai rigori | Argentina Campione sulla Francia

(Di domenica 18 dicembre 2022) E’ successo di tutto a Lusail, dovesi sono date battaglia per la conquista della Coppa Del Mondo. Non sono bastati i 90 minuti regolamentari L’di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il Sole 24 ORE

...volgendo al termine Siai rigori una partita dominata dall' Argentina e riacciuffata dalla Francia nello spicchio finale del match. Colpi di scena a ripetizione nell'ultimo atto del...... Messi: sesto gol e record minuti giocati in unArgentina - Francia, azione stellare per ... Quandodi attaccare, l'albiceleste lascia sempre il segno. Al 60' nuova fiammata di Di Maria, ... Il Mondiale si decide ai supplementari: rimonta Francia dopo dominio Argentina Questo strano mondiale è arrivato alla fine. Nonostante le polemiche ed i timori della vigilia, ci ha lasciato una serie di momenti davvero memorabili. A voi e al tempo decidere quali entreranno nella ...Sostituzione clamorosa verso la fine del primo tempo della finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Il commissario tecnico dei Bleus Didier Deschamps, vedendo i suoi in balìa degli avversari, ha d ...