Il ministro Schillaci sul Covid | Calo importante di casi | verso vacanze serene

Domani

Lo ha detto ildella Salute, Orazio, a Domenica In: 'Credo che dobbiamo guardare con fiducia avanti, senza trascurare nulla, ma penso che possiamo avere finalmente un periodo di ...commenta Il numero di casi di Covid in Italia è in diminuzione. Lo ha detto ildella Salute, Orazio, citando i dati dell'Istituto superiore di Sanità. 'In questa settimana siamo scesi del 20% rispetto alla precedente e poi la pressione sugli ospedali e le ... Da eroi a dannati, il disperato appello dei medici che incontrano il ministro Schillaci Il numero di casi di Covid in Italia è in diminuzione. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, citando i dati dell'Istituto superiore di Sanità. "In questa settimana siamo scesi del 20 ..."Se finirà Dobbiamo imparare a conviverci ma l'importante è che non si tramuti nell'avere persone ricoverate in ...