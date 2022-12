Il messaggio di Zelensky che la Fifa non ha voluto trasmettere VIDEO

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il presidente Ucraino, Volodymyr, ha chiesto alladiundi pace prima della finale del Mondiale. No secco del massimo organo del calcio.che da febbraio di quest’anno sta difendendo il suo paese dall’attacco militare russo, ha chiesto a Infantino disugli schermi dello stadio Luisal unregistrato. Questo il: “Offriamo al mondo una formula per la pace perché non ci sono campioni in guerra e non ci può essere pareggio. Oggi vedremo una vittoria comune, la celebrazione dello spirito umano. La Coppa del Mondo dimostra che diversi Paesi e diverse nazionalità possono decidere chi è il più forte con fair play ma non giocando con il fuoco, sul campo da gioco di erba verde e non sul ...

Il Sole 24 ORE

"Offriamo al mondo una formula per la pace perché non ci sono campioni in guerra e non ci può essere pareggio" ha detto. "Oggi vedremo una vittoria comune, la celebrazione dello spirito ...Andriy Yermak, capo di Gabinetto di Volodymyr, si è espresso in merito alla decisione della Fifa di negare al presidente ucraino la possibilitò di tenere un discorso prima della finale dei Mondiali: ' Chiedere aiuto per mettere fine ... Qatar 2022, il messaggio Zelensky prima della finale: "Sostenete l'Ucraina per la pace" - Il Sole 24 ORE La federazione internazionale ha deciso di non trasmettere le parole registrate dal presidente dell'Ucraina in occasione della finale dei Mondiali tra Argentina e Francia. Da Kiev: "Ha paura della pac ...Zelensky ha pubblicato su Instagram un discorso pensato per la finale dei Mondiale in Qatar, che aveva chiesto alla Fifa di pronunciare, ottenendo però un rifiuto. Allora il presidente ucraino ha deci ...