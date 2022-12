Il mercante d’armi Bout | nuova stella del regime putiniano forse

Leggi su formiche

(Di domenica 18 dicembre 2022) Baffi alla Tom Selleck, il sorriso ironico dell’uomo d’affari che ne ha viste tante, in un commercio poi assai particolare, il traffico: così si presenta Viktor, appena rientrato in Russia dopo lo scambio di prigionieri che ha posto fine ai suoi 14 anni di galera negli Stati Uniti. Ilappena atterrato a Mosca è stato coinvolto in una girandola frenetica di interviste, ospitate televisive, inviti a congressi e conferenze, una notorietà di certo non improvvisa (aè ispirato il film Lord of War, dove è Nicholas Cage a interpretarlo) ma inaspettata per la sua assenza dal 2008. Lo scambio con la giocatrice di basket Brittney Griner, arrestata per possesso di droga (aveva una sigaretta elettronica al sapore di marijuana) ma probabilmente per rendere possibile la trattativa ...