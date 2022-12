(Di domenica 18 dicembre 2022) Un appello non politico ma religioso, una sorta di nuovolanciato da un omofobo liberticida e reazionario dai modi e pensieri non troppo dissimili a quelli degli integralisti: il leader ceceno ...

... una sorta di nuovolanciato da un omofobo liberticida e reazionario dai modi e pensieri non troppo dissimili a quelli degli integralisti: il leader ceceno Ramzanha diffuso su Telegram ...Ciò che ha ben compreso lo stesso, che si è messo a difendere 'a spada tratta' il diritto divino dellain Ucraina, rivendicando la propria interpretazione del Corano e la superiorità ... Il jihad di Kadyrov: “Musulmani di tutto il mondo uniti nella lotta alla Nato” Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha diffuso su Telegram un appello in tre lingue - in cinese, inglese e arabo - diretto ai musulmani del mondo, chiedendo loro di unirsi nella lotta contro la Nato.