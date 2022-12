Il gestaccio clamoroso di Martinez davanti all' emiro | panico in Qatar | FOTO

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 dicembre 2022) È uno degli eroi dell'Argentina campione del mondo, Emiliano, che con le sue parate durante la partita e nei rigori contro la Francia ha dato un contributo enorme alla vittoria della coppa del Mondo. "Partita di sofferenza che non siamo riusciti a controllare. Una cosa che ci siamo detti è che era destino soffrire. Abbiamo vinto ai rigori, sappiamo che qualcuno non l'avrebbero messo. Quello che ho sognato era vincere un Mondiale. Non ho parole", ha detto a caldo il portierone argentino. "I rigori? E' un momento in cui dico chiaramente ai miei compagni di stare sereni. E' andata bene, questo è tutto".è stato protagonista anche nei riconoscimenti individuali. Lionel Messi è il miglior giocatore del Mondiale, a 8 anni di distanza dalla prima volta. Il campione del Psg conclude il torneo con 7 gol all'attivo, secondo miglior ...