Il delfino di Pescara

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il gagliardetto delLa squadra del capoluogo dell’Abruzzo nasce nel 1936 sebbene già negli anni Venti, le squadre degli insediamenti urbani preesistenti (Castellammare ed appunto) avevano proprie rappresentative militanti nell’ambito di competizioni a livello regionali. Con l’accorpamento amministrativo avvenuto nel 1927, grazie anche al supporto del “Vate” Gabriele D’Annunzio originario proprio di, anche il calcio trovo una propria unica identità cittadina con la fondazione di un sodalizio a cui venne attribuita l’originale denominazione di Tito Acerbo per poi passare, al 1930, all’Abruzzo con la scelta anche dei colori societari azzurro (come il mare) e bianco (come le montagne), scelta fatta per rappresentare l’identità della regione. Quei colori, dal 1930 in poi, non sarebbero mai più cambiati. La scelta del ...