Il caso Soumahoro | o l’accoglienza svelata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 18 dicembre 2022) Faccio outing, confesserò una mia ingenuità: quando ho visto Aboubakarentrare in Parlamento ho pensato che, per quanto fossero discutibili le sue idee, se non altro entrava nell’Aula qualcuno che conosceva un po’ di mondo reale. In un mondo di politici di professione e di azzeccagarbugli prestati alla politica, di soubrette promosse sul campo e portaborse arrivati infine a farsi portare la borsa, quanto meno il nostro uomo portava esperienze diverse. Questo editoriale è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2022 Non mi sfuggiva il carattere ideologico, strumentale, feticistico della candidatura, lo avevo ben inquadrato come totem etnoculturale, avevo ben presente le campagne stampa in suo favore da parte dei soliti noti. Ma tra la sinistra pariolina, secchiona e ammanicata di Marco Damilano che lo aveva messo in copertina su L’Espresso, ...