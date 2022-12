Il Barcellona celebra Messi | «Il migliore di sempre»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il, tramite un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, hato Lionel. L’ex numero 10 blaugrana ha infatti appena coronato la sua carriera con la vittoria del Mondiale 2022 in Qatar. IL TWEET DEL– «Ilche ci sia mai stato. Ilche ci sarà mai». The best there ever was. The best there ever will be. pic.twitter.com/UEZXEYNJR3— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 18, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.