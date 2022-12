I vincitori della XIII edizione di CortiSonanti | il festival internazionale del cortometraggio

RomaToday

La sua colpa di è quella di aver portato alla luce la veritàbarbarieguerra in Siria e Afghanistan'. Il premio Sacharov, istituito nel 1988, ha avuto tra i propripersonalità ...... che quando sono stata contattata dagli organizzatori, non credevo proprio di poter comparire tra idel premio". Le emozioni di sabato rimarranno impresse nel cuorebornatese. "Non mi ... "Sport&Cultura": i vincitori. Un ricordo per Mihajlovic e Sconcerti Dopo il successo di critica e di pubblico de “La Prova” di Melania La Colla con Carmelo Rosario Cannavò e Giovanna Criscuolo per il cartellone della nuova stagione del Teatro Mario Re, diretto dalla f ...I piloti si preparano per un anno intero in vista della Dakar e i grandi nomi ci danno i loro consigli su come affrontare la gara più dura del mondo.