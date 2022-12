I Soliti Ignoti – Speciale Telethon | La terra di Gerusalemme o Dark hall? La tv del 18 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 dicembre 2022) Per la prima serata in tv, domenica 18su RaiUno dalle 20.35 andrà in onda “I”. Il programma, condotto da Amadeus, conclude la maratona televisiva per la ricerca contro le malattie genetiche rare, con i personaggi famosi in studio come concorrenti d’eccezione. La vincita della serata sarà interamente devoluta a. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Nella tana del coniglio” e “Insieme”. Nel primo, Callen viene rapito da Katya e rinchiuso in un container. Legato ad una sedia, viene catapultato in una realtà virtuale. Tutta la squadra è alla sua ricerca, ma viene continuamente indirizzata su false piste… Nel secondo, un casinò di Los Angeles viene assaltato ...