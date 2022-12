I prossimi appuntamenti delle Nazionali | la Nations League | l’Europeo 2024 e il Mondiale 2026

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilin Qatar del 2022 ha regalato tantissimo spettacolo, dentro e fuori dal campo. E’ stata un’edizione inedita, nel periodo invernale e in un luogo caratterizzato da tradizioni nuove per una rassegna calcistica. Il Marocco si è dimostrata una bellissima sorpresa, una squadra in grado di raggiungere la semifinale e di ribaltare ogni tipo di pronostico. Positivo anche il rendimento della Croazia. La delusione più grande è stata sicuramente la Germania, eliminata già dalla fase a gironi. Al di sottoaspettative anche il rendimento di Spagna e Brasile. Nell’ultimo atto si sono affrontate Francia e Argentina, la partita si è conclusa ai calci di rigore con il trionfo di Messi e compagni. Ilè già alle spalle, i...