I Piccoli Musici di Casazza al Sociale | pubblico e artisti cantano insieme

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 dicembre 2022) Bergamo. Uno spartito messo in mezzo, condiviso tra due persone. Esattamente quello che il Natale rappresenta: un incontro. Il Teatrodi Città alta si è riempito di stupore sabato pomeriggio. E a renderlo magico sono stati loro, Idi. Perché se l’appuntamento alè tradizione non significa sia sempre uguale, e quest’anno il coro diretto dal maestro Mario Mora si è superato. Il concerto di Natale 2022 ha visto infatti due grandi voci: una quella dell’ensemble sul palco, l’altra quella delin platea e in galleria, che hanno cantato. Mezz’ora di prove generali per tutti e poi via, si canta. Sotto la direzione di Mora, maestro esigente anche con gli spettatori: “Mi aspettavo qualcosa di più. Dove sono le mie mamme di ...