I 63 migranti soccorsi dalla nave Sea Eye 4 sbarcheranno nel porto di Livorno

TGCOM

... senza restare giorni in mare in attesa di altri possibili. Intanto le autorità italiane hanno autorizzato lo sbarco di 63a bordo della nave Sea Eye 4 nel porto di Livorno. E' ...A bordo sono presenti 63in mare nelle scorse ore. Nella serata di ieri, invece, le autorità italiane hanno assegnato il porto di Gioia Tauro per far sbarcare le persone che erano ... Francia, oltre 160 migranti soccorsi al largo delle coste nord In merito al codice di condotta per le ong, che sarà contenuto in un decreto previsto nelle prossime settimane, i soccorritori dovranno chiedere immediatamente a bordo, ai migranti che sono stati mess ...Le autorità italiane hanno autorizzato lo sbarco di 63 migranti a bordo della nave Sea Eye 4 nel porto di Livorno. È quanto si apprende dall'Ansa che cita fonti qualificate. Venerdì sera l'imbarcazion ...