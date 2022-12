Hôtel Lambert e il ballo del Qatar | i sogni d’oro di un principe

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’, diciamolo subito, non è un albergo: la parola, in francese, indica anche un palazzo e spesso si completa inparticulier.è considerata una delle più L'articolo proviene da il manifesto.

Il Sole 24 ORE

, con un totale di 76,6 milioni di euro, ha stabilito un record mondiale per un'asta di arti decorative francesi ed è diventata la "house sale" di maggior valore di Sotheby. Segna il ...... uno spassosa capatina presso la Full Moon di Charles Band ( Dollman ), titoli con Rutger Hauer ( Omega Doom ), Christopher( Adrenaline e Mean Guns ) o Steven Seagal ( Ticker ). E persino un ... Sotheby’s: a fine 2022 il fatturato cresce ma per le nuove acquisizioni