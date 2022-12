“Ho già firmato le dimissioni” La rivelazione choc del Papa

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Ho giàle miein caso di problemi di salute o di un incidente”. È questa la dichiarazione diFrancesco, durante un’intervista rilasciata al quotidiano Abc. Proprio ieri, il pontefice ha festeggiato 86 anni, e fino ad oggi la cartella clinica non mostra alcuna patologia tumorale e neanche problemi neurologici. Eppure, negli ultimi anni, l’invecchiamento del capo del Vaticano è stata sotto gli occhi di tutti, tant’è che le recenti uscite sono avvenute accompagnato in sedia a rotelle. Il messaggio è chiaro: Bergoglio seguirà le orme di Pio XII, l’ultimoa sottoscrivere le propriein caso di impedimento medico. E Francesco specifica: “Sto già camminando, la decisione di non operarmi si è rivelata giusta. Si governa con la testa, non con il ginocchio“, ha affermato ...