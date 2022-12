Harry e Meghan dettano le loro condizioni prima dell’incoronazione di Carlo

Leggi su velvetmag

(Di domenica 18 dicembre 2022) I rapporti del principee diMarkle con ree la Famiglia Reale non potrebbero essere più tesi. Eppure la parola riconciliazione sembra un tentativo condiviso da entrambe le parti, a patto che si verifichino alcune. Secondo alcuni insider, infatti, il Sovrano sarebbe ben disposto ad accettare la presenza dei Sussex alla sua incoronazione. Ma cosa vogliono i Sussex? Per il Sovrano, infatti, la porta è sempre aperta per tutti i membri della sua famiglia. L’incoronazione, inoltre, è un momento di enorme importanza per tutta la monarchia inglese e anche il principedovrebbe essere presente, data la sua posizione in linea di successione al trono. Ciò non significa, però, che il Re sia pronto a dimenticare le offese che sono emerse dal documentario Netflix. AnsaAnche ...