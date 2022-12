Hannukah | la 'festa delle luci' nel giorno della finale | la top 11 che ha illuminato i Mondiali

Vanity Fair Italia

Ma la tradizione della "della luce" appare in tantissime culture e paesi, basti pensare alle feste della luce di Lione, all'ebraica, alladi Santa Lucia in Italia e nel Nord ...Ma la tradizione della "della luce" appare in tantissime culture e paesi, basti pensare alle feste della luce di Lione, all'ebraica, alladi Santa Lucia in Italia e nel Nord ... Tempo di festa: oltre al Natale, c'è Hanukkah. Ed ecco quello che ci vuole per allestire la casa Trama: Cortometraggio danimazione diretto da Maurizio Forestieri e con le voci di Luisa Ranieri e Francesco Pannofino. Prodotta da Rai Ragazzi e dalla Graphilm Entertainment di Roma, sceneggiata dal ...Domenica 18 dicembre si celebra uno dei momenti più attesi dell’anno per la Comunità Ebraica di Casale Monferrato: è, infatti, il primo giorno di Chanukkah, una delle feste più importanti della tradiz ...