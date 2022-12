Hakimi torna in Italia? Il folle piano piano di Allegri che fa impazzire i tifosi

(Di domenica 18 dicembre 2022) La Juventus ha bisogno di un nuovo terzino destro per il prossimo anno e sembra stia pensando ad. Ecco come stanno le cose. I bianconeri, nel prossimo mercato estivo, sono pronti a rivoluzionare la loro rosa perre a dominare ined essere competitivi a livello internazionale. Tra i reparti da migliorare non possiamo non menzionare quello arretrato dove il rischio di dover prendere due nuovi terzini è piuttosto concreto. Il mercato, però, offre sempre delle soluzioni e una di questa riguarda; la Juventus, infatti, sembra aver messo gli occhi sull’ex terzino nerazzurro. LaPresseAutore di un mondiale eccellente con il suo Marocco,ha dimostrato di poter essere un terzino di ottimo livello anche dal punto di vista difensivo; la caratteristica principale del classe 1998, ...

Achraf(Marocco) voto 5,5 : Il giocatore mancante, della gara finale. Un terzino che ...in Italia un giocatore diverso, con maggiori certezze e caratteristiche nuove. Un ragazzo che non ......e l'agonismoprotagonista solo negli ultimi venti minuti: Gvardiol entra nell'area marocchina cadendo nel contrasto con Amrabat . Non c'è fallo, così come sulla spallata di Petkovic sua ... Hakimi vorrebbe tornale all'Inter, i tifosi ci sperano: 'Torna a casa Achraf' La Juventus ha bisogno di un nuovo terzino destro per il prossimo anno e sembra stia pensando ad Hakimi. Ecco come stanno le cose.