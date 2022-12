(Di domenica 18 dicembre 2022) DOHA (QATAR) -per la sconfitta del suo Marocco nella finalina dei Mondiali contro la Croazia , Achrafnon ha guardato in faccia a nessuno neldegli spogliatoi. Secondo le ...

Corriere dello Sport

DOHA (QATAR) -per la sconfitta del suo Marocco nella finalina dei Mondiali contro la Croazia , Achrafnon ha guardato in faccia a nessuno nel tunnel degli spogliatoi. Secondo le testimonianze di ...Il quotidiano descrivedopo la finalina per il terzo posto. 'I giornalisti televisivi lo hanno visto recarsi negli spogliatoi dello stadio Khalifa International per parlare con Gianni ... Hakimi furioso con Infantino: le telecamere pizzicano gli insulti nel tunnel Hakimi ammette la lite con Infantino dopo la partita con la Croazia e spiega di essersi scusato con il presidente Fifa ...L'ex esterno dell'Inter si è prodotto nel "gesto delle manette" al termine della finale per il 3° posto del suo Marocco contro la Croazia per contestare la direzione di Abdulrahman Al Jassim ...