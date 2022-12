Giovanni Allevi | l’ultima foto che “fa tremare” | Come sta il musicista affetto da mieloma?

Music Fanpage

Di roberto.naccarella - 18/12/2022 I fan disono in costante apprensione e sperano di ricevere notizie positive sulla salute del celebre compositore, che sta combattendo la battaglia più difficile della sua vita. Come noto, lo ..."Mielo - Spieghi" fa luce su sintomi e caratteristiche Mieloma multiplo, come si manifesta e come si cura il tumore di cui soffreFedez: "Il giorno in cui ho scoperto di avere un ... Allevi e il tramonto durante la chemioterapia: Trovare la bellezza nei ... Giovanni Allevi ha pubblicato una foto su Instagram dall'ospedale. Il musicista si trova ancora ricoverato dopo la scoperta della malattia. Al compositore marchigiano, 53 anni, lo scorso giugno è stat ...ASCOLI - Una foto, in controluce, che illumina una stanza di ospedale. Giovanni Allevi torna a raccontare la sua malattia e lo fa alla sua maniera: artistica anche nella sofferenza. Il ...