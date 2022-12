Giovanna Frino uccisa dal marito | litigi e gelosia all' ordine del giorno

Today.it

Si indaga sul movente che avrebbe spinto ieri Angelo Di Lella, il 56enne ex guardia giurata, ad uccidere con tre colpi di pistola calibro 9 la moglie, barista che di anni ne aveva 44. L'omicidio si è consumato nell'appartamento della coppia ad Apricena (Foggia). L'uomo si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato ...è stata uccisa a colpi di pistola. Colpi al torace che non le hanno lasciato scampo. È stata trovata in cucina, nella sua casa di Apricena in provincia di Foggia , dai carabinieri. Ad ... Giovanna uccisa dal marito Antonio, nella stanza accanto c'era una delle tre figlie Si chiamavano entrambe Giovanna, avevano la stessa età, 44 anni, ed erano mamme. Tante coincidenze, compresa quella di avere avuto lo stesso destino: uccise ...La prossima settima sarà ascoltato dal Gip nell’udienza di convalida del fermo Angelo Di Lella, il 56enne ex guardia giurata, fermato dopo la ...