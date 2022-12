Ghanese aggredisce passanti con un bastone e ferisce un militare

ilGiornale.it

La Polizia ha individuato e denunciato in stato di libertà un extracomunitario, 39enne, presunto responsabile di un'aggressione ai danni di un giovane palermitano verificatasi in una via periferica. Il tempestivo intervento degli agenti dei Falchi della Squadra Mobile e dell'...Il, infatti, è stato denunciato per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Il coltello che brandiva mentre si trovava in strada è stato sequestrato dalle forze ... Aggredisce passanti con un bastone e ferisce un militare: fermato ... Attimi di paura questa mattina a Seveso dove l'uomo ha improvvisamente seminato il panico tra i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine, Nemmeno i militari sono riusciti a placare la furia d ...Attimi di paura questa mattina a Seveso dove l'uomo ha improvvisamente seminato il panico tra i passanti che hanno allertato le forze dell'ordine, Nemmeno i militari sono riusciti a placare la furia d ...