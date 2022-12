Gf Vip | Antonino Spinalbese vuole abbandonare la casa | «Pubblico odiatemi» Ecco cosa è successo

(Di domenica 18 dicembre 2022)lasciare ladel Grande Fratello Vip. Durante la scorsa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5, l'hair stylist è finito in...

Libero Magazine

Ecco i sei nominati al GF: Sarah Altobello,Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà e Patrizia Rossetti. Antonella ed Edoardo: confronto post diretta. Quanto visto ......che è stato aperto lo scorso lunedì ha visto in sfida per il preferito del Grande Fratello7 ... Sarah ha nominato Giaele Alberto ha nominatoGiaele ha nominato Patrizia George ha nominato ... Antonino Spinalbese lascia davvero il Gf Vip: la sua confessione Stanotte, dopo 48 ore di tensione, c’è stato finalmente il confronto fra i Donnalisi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi , concorrenti del Grande Fratello Vip 7. I due fidanzati erano ormai gio ...Antonino Spinalbese chiede al pubblico di non votarlo come preferito: vuole lasciare la casa del Grande Fratello VIP ...