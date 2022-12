Gf Vip 7 | la mamma di Edoardo Donnamaria ha cambiato idea su Antonella Fiordelisi? La mossa che non è passata inosservata ai fan

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dopo il confronto di venerdì sera,sembravano essere decisi a chiudere definitivamente la loro relazione. Eppure, grazie all’assist di Alfonso Signorini durante la ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 7, i due ‘vipponi‘ si sono riconciliati. Come ha fatto notare l’attento Daniele Dal Moro: “Si sono scannati fino a ieri e ora sono in cucina che si limonano. Sembrava che non volessero parlarsi mai più è sempre tutto esagerato“. E’ proprio quello che è successo, reso possibile solo dal perdono concesso dal volto di Forum all’influencer salernitana. Allo stesso tempo, però,, in preda ad un turbinio di emozioni che oscillavano dalla felicità alla preoccupazione, ha lanciato un appello: Mandatemi un aereo. Vi mettete tutti insieme, la mia ...

SuperGuidaTV

...Anche Luigi Di Maio e Virginia Saba si sono detti addio nell'anno nero delle coppie, almeno ... Lei aveva rivelato il desiderio di diventare, avevano iniziato una convivenza e tutto ...Gf, Edoardo e Antonella si riavvicinano, la madre di Donnamaria non approva Anche dopo il faccia a faccia tra i due gieffini e i vari tentativi da parte del conduttore a non concentrarsi su ... Grande Fratello Vip, sorpresa per Edo Tavassi: arriva la mamma Emanuela, che conosce pure Micol Incorvaia | Video Mediaset Dopo la diretta del ventitreesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Edoardo e Antonella Fiordelisi si sono chiariti e riappacificati. La madre del gieffino Chicca Bianco Crista Donnamaria non a ...Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Una valanga di commenti, molti dei quali di critica, al suo ultimo video, in cui appare in un completino intimo rosso per pubblicizzare una nota marca, e Chiara ...