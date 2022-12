Genoa-Frosinone | le formazioni ufficiali | capolista in trasferta

(Di domenica 18 dicembre 2022) Un pomeriggio ricco di gare che si chiude con un posticipo molto interessante. Ladella Serie B, infatti, giocherà ina Genova, affrontando così la quarta in classifica. Una sfida delicata e complessa, vista l’esperienza dei due club. Ecco, di seguito, ledi, partita valida per la giornata 18 del campionato cadetto. Il, grazie ai 27 punti conquistati, occupa il quarto posto in classifica ed è pronto a sfruttare il vantaggio di giocare in casa per vincere. Il successo garantirebbe al Grifone di agganciare la terza in classifica (il Bari) e mettere pressione proprio alla prima. Ciò che potrebbe compromettere l’obiettivo dei liguri è la poca concretezza del reparto d’attacco. I gol messi a segno, nelle prime ...

Questa la disposizione offensiva delche alle 20.45 scende in campo contro ilprimo in classifica . Una partita in cui i rossoblù possono approfittare del pareggio tra Reggina e Bari ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Buonasera a tutti i lettori e lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a, diciottesima giornata del torneo di Serie B. La gara del Ferraris segue a breve le incredibili emozioni vissute nella finale di Coppa del Mondo tra Francia - Argentina, partita che ...La diretta live di Genoa-Frosinone, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023.Gilardino non cambia undici ma passa al 4-2-3-1: in avanti alle spalle di Coda ci sono Aramu, Gudmundsson e Jagiello. Grosso manda in campo dal primo minuto ...