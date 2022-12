Fusione nucleare | lo strano caso | chi boicotta i fisici italiani?

(Di domenica 18 dicembre 2022) Toccherà ora ad Anna Maria Bernini, tenace ministra dell’Università e della Ricerca Scientifica capire il reale motivo del rinvio sine die, in Italia, degli studi sullacontrollata, di tipo “pulito”. Sia il governo Draghi che i precedenti, in buona compagnia dell’Eni, hanno sempre messo il freno a mano al progetto, beneficiando invece i soliti noti a Parigi e Bruxelles. Perché? Tema d’attualità Il tema è tornato d’attualità dal 5 dicembre scorso, quando un team del Lawrence Livermore Lab del DOE ha concluso con successo un esperimento di portata storica, ottenendo l’accensione acon guadagno di potenza. La svolta cambierà il futuro dell’energia e della difesa nazionale americana ma nessuno ha ricordato che dietro questi studi c’è il frutto di un lungo impegno e lavoro paziente di un team italiano guidato, sin ...

