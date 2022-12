Francia | Matuidi | «Segna Messi | ecco quanto finirà la finale dei Mondiali»

Leggi su calcionews24

L'ex centrocampista di Juventus e PSG Blaisesi è espresso sulladeiin Qatar: le sue dichiarazioni Il pensiero disu-Argentina,deiQatar 2022: IL PRONOSTICO – "Secondo me finisce 2-1.farà gol, ma noi ne faremo uno in più. Non importa chi segnerà, l'importante è che la Coppa del Mondo resti a casa".