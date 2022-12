Francia | Giroud contrariato con Deschamps

Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé;. Dove vedere Argentina -La finale dei Mondiali in Qatar in programma alle ore 16 allo Stadio Lusail di Doha, sarà visibile ......ai ripari dopo 40 minuti di Argentina -ed effettua un doppio cambio in avanti. Fuori Dembélé, autore di una pessima partita sporcata dal fallo sul rigore dell'1 - 0, per Kolo Muani e, ...Francia irriconoscibile, che fatica a rendersi pericolosa e non riesce a rialzarsi dopo il colpo subito. LE SCELTE DEI CT - Deschamps recupera Rabiot e Varane, assenti contro il Marocco. C'è anche ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...