Francia e Argentina | si chiude il Mondiale con la finale più attesa 

(Di domenica 18 dicembre 2022) AGI - Sale la febbre per la finalissima di Qatar 2022. A partire dalle ore 16.00 italiane,si sfideranno al Lusail Stadium di Doha per salire sul tetto del mondo. 'Les Bleus' andranno a caccia del secondo titolo consecutivo dopo Russia 2018; l'Albiceleste invece sogna di nuovo la gloria a 36 anni di distanza dall'ultima volta. “Qualità e garra” La qualità francese contro la ‘garra'. Poi la sfida nella sfida: il tango di Messi contro il rap di Mbappe. Lionel e Kylian, il re e il principe. Compagni di squadra al Psg e rivali nella gara più importante: il francese va a caccia del secondoa soli 24 anni e l'argentino insegue una coppa che rappresenterebbe la gloria eterna e la definitiva incoronazione al fianco del 'Dio' Diego Armando Maradona. Le formazioni ufficiali ...

Per la finale mondiale tra, in Qatar ci sono anche tre campioni del Mondo del 2006: Del Piero, Totti e Materazzi. Lo storico capitano della Juve ha seguito dall'inizio tutte le partite dei Mondiali e ha ...A partire dalle 16si contenderanno la Coppa del Mondo al Lusail Iconic Stadium. È la sesta finale per i sudamericani (solo la Germania, con 8, ne conta di più), trascinati ad un ... Argentina-Francia è il giorno: tutto sulla Coppa che scotta Ultimo atto del Mondiale in Qatar. A partire dalle 16 Argentina e Francia si contenderanno la Coppa del Mondo al Lusail Iconic Stadium. È la sesta finale per i sudamericani (solo la ...Argentina Francia la diretta LIVE della finale dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, domenica 18 dicembre, alle ore 16. Le info ...