Francia | Deschamps | «Possiamo avere solo rimpianti»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le parole di Didier, CT della, dopo la sconfitta in finale del Mondiale 2022 in Qatar contro l'Argentina Didierha parlato dopo la finale del Mondiale trae Argentina. PAROLE – «Voglio congratularmi con l'Argentina per la vittoria., perché abbiamo recuperato e abbiamo avuto l'opportunità di segnare il gol-vittoria al 120?. Non è andata nel verso giusto: eravamo partiti male, ma anche grazie agli ingressi abbiamo ribaltato la montagna salendo fino in cima, anche se alla fine purtroppo siamo dovuti scendere».