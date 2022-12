Francia-Argentina | il saluto di Messi a Deschamps FOTO

RaiNews

Si scrivecontro, si legge Messi contro Mbappé, significa la finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo una delle edizioni più chiacchierate di sempre, la Coppa del Mondo è pronta per il suo ...LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dovesono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell' Iconic Stadium di Lusail . Da una parte la ' ... Qatar: in campo Argentina-Francia. E' duello Messi-Mbappé. Segui la diretta streaming - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia - Mondiali di calcio Qatar 2022, la diretta streaming di Argentina-Francia Lo storico ex attaccante della Juventus, campione del mondo e d'Europa con la nazionale transalpina ma nato da genitori argentini, parla della finalissima: i dettagli ...Calciomercato, Mac Allister e Fofana osservati speciali dai club di Serie A. Manca poco all’inizio della finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Francia e Argentina, vediamo quali sono i giocatori in campo ...