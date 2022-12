Francia | anche Trezeguet tifa Argentina | «Messi se lo merita»

(Di domenica 18 dicembre 2022) David, ex attaccante francese, “tradisce” la sua Nazionale e fa il tifo per l’nella finale Mondiale Ai microfoni di TyC Sports, Davidsi è schierato su. LE PAROLE – «È difficile dal punto di vista personale, era qualcosa che non avrei voluto fare ma questa dev’essere una festa e una grande finale. E Leodi essere campione, sapendo che sarà il suo ultimo Mondiale. Fa sognare, questo chiaramente non toglie allal’ambizione di voler conservare il titolo. Leo è a fine carriera, Mbappé ha appena iniziato e batterà ogni tipo di record. Insieme al PSG sono una combinazione perfetta, ma l’gioca per, tutto passa da lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

AGI - È il mondiale dei record per Lionel Messi: proprio nel momento in cui ha realizzato il rigore del vantaggio dell'Argentina nella finale con la, il 'Dies' diventavail calciatore con più minuti giocati ai mondiali, scavalcando l'azzurro Paolo Maldini (2.217 minuti). Scendendo in campo, inoltre, il sette volte Pallone d'Oro aveva ......se non è una spinta particolarmente energica. Certamente non si tratta di simulazione, ma da qui a dire che il rigore sia netto ce ne passa. Mondiali Qatar 2022: oggi la finale- ... Mondiali 2022 - Francia: anche Varane e Konaté contagiati, squadra ... Argentina in vantaggio meritatamente sulla Francia nella finale di Qatar 2022. La sblocca Messi su rigore, ma è Angel Di Maria il grande protagonista: è lui a confezionare la massima punizione, è lui ...Argentina e Francia in campo al Lusail Stadium si giocano la Coppa del Mondo in Qatar. Arbitro del match è Szymon Marciniak.