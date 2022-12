Francia | allarme per Giroud a poche ore dalla finalissima mondiale

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022), tengono in apprensione le condizioni fisiche di Olivierin vista della finale contro l’Argentina Non c’è pace per la. Aorefinale contro l’Argentina, a preoccupare sono le condizioni fisiche di Olivier. Stando a quanto riferisce La Chaine L’Equipe, il canale televisivo del quotidiano sportivo francese, l’attaccante del Milan avrebbe accusato un problema al ginocchio, che in queste ore tiene in allerta lo staff della nazionale di Deschamps. L'articolo proviene da Calcio News 24.