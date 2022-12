Formazioni ufficiali Palermo-Cagliari | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ledi, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di. Si trova in un buon momento la squadra di casa, in grado di ottenere un successo e due pareggi nelle ultime tre uscite. Dalci si aspettava molto di più rispetto all’attuale undicesimo posto in classifica. La squadra di Liverani arriva da una vittoria che i sardi sperano possa rappresentare un punto di partenza. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:45 di domenica 18 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Pigliacelli, Sala, Gomes, Segre, Brunori, Di Mariano, ...