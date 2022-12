Fonti di maggioranza | “Sul Pos soglia eliminata o a 30 euro”

(Di domenica 18 dicembre 2022) ROMA – Annullare la norma inserita in manovra o abbassare da 60 a 30laoltre la quale scattano le multe per i commercianti che non accettano i pagamenti elettronici: queste, secondodi, le due soluzioni su cui il governo starebbe ragionando sulla questione del Pos. Come, spiegano le stesse, è in corso un dialogo frae opposizione su alcuni temi, come Opzione donna: in caso di accordo la soluzione potrebbe finire in un emendamento dei relatori sottoscritto da tutti, o quasi tutti, i gruppi. Intanto “il governo, dopo la forte richiesta del Pd e di altri partiti, è tornato sui suoi passi sull’emendamento sugli enti locali e il Sud”, ha annunciato durante la seduta della commissione Bilancio la capogruppo dem alla Camera, Debora ...

