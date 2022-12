Fiumicino | boom di presenze per il secondo “Staffettone | 5000 e Salto in Alto di Natale”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 18 dicembre 2022)– Venti società partecipanti, oltre 40 atleti e atlete di tutto il centro Italia e 150 piccoli campioni della scuola di atletica. Sono da record i numeri della seconda edizione dello “indi”, organizzata ieri 17 dicembre nella bella cornice della pista di atletica dello stadio Vincenzo Cetorelli di. La giornata organizzata dall’Asd Atletica Villa Guglielmi con il patrocinio del Comune disi è svolta sotto l’egida della Fidal e della Uisp, l’unione italiana sport per tutti. Fin dalle prime ore del mattino la pista si è popolata di runners provenienti da tutto il centro Italia per la gara di fondo dei. Una sfida avvincente, suddivisa in tre serie, ...