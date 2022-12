Fischi a Berlusconi che si dilunga | incidente sfiorato alla festa FdI Lo sfottò di Salvini | Meloni ai suoi | «Siete indisciplinati…» – I video

Corriere della Sera

..., dicevo, ha finito ad un certo punto per spazientire il pubblico della Capitale procurandosi interruzioni eimpietosamente registrati in prima pagina dal Corriere della Sera . Che ...Ma nelle ore scorse, per Silviosono partiti iodai militanti di Fratelli d'Italia riuniti in Piazza del Popolo per il decennale del partito di Giorgia Meloni. Hanno iniziato a ... Festa per i 10 anni di FdI, fischi per Berlusconi dai sostenitori di Meloni Alla festa per il decennale di Fdi a Piazza del Popolo Silvio Berlusconi viene fischiato dai militanti di Fdi, impazienti di sentire il discorso di ...“Gli alleati mi hanno reso il lavoro molto facile”, ha detto Giorgia Meloni concludendo la festa del decimo compleanno del suo partito. “Una ...