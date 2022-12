Fink beffa ancora Martinenghi ma è doppietta azzurra sul podio

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ai Mondiali di Melbourne in vasca corta di Melbourne,nei 50 rana: Nicolòparte bene ma viene rimontato dall'americano Nic, già oro nei 100, e cede per l'inezia di 4 ...

Ai Mondiali di Melbourne in vasca corta di Melbourne, doppietta azzurra nei 50 rana: Nicolò Martinenghi parte bene ma viene rimontato dall'americano Nic, già oro nei 100, e cede per l'inezia di 4 centesimi: 24'38 per l'americano con record dei campionati contro 25'42 dell'azzurro, che curiosamente ha un record italiano di 25'37. Bronzo a Simone ...L'allievo di Marco Pedoja all'Aniene ha nuotato sempre spalla a spalla con gli altri migliori segno che da qui a Parigi la lotta sarà lunga e serrata. Le idee più chiare si inizieranno ad avere a ... Fink beffa ancora Martinenghi, sul podio con Cerasuolo