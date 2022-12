Finale leggendaria | l’Argentina è campione del Mondo | battuta la Francia ai rigori 7-5 Messi e il portiere Martinez decisivi | inutile la tripletta di un fantastico Mbappé

Tutto Juve

... proprio nel momento in cui ha realizzato il rigore del vantaggio dell'Argentina nellacon la Francia, il 'Dies' diventava anche il calciatore con più minuti giocati ai mondiali, scavalcando l'...Messi autore di una grandissimaMondiale: nessuno come il 10 ha partecipato a così tanti gol Una, Argentina - Francia, che ha visto Lionel Messi come assoluto protagonista al Lusail Iconic Stadium per un'ora abbondante di gioco. Il numero 10, prendendo parte ai due gol nel primo tempo, ha ... Argentina sul tetto del mondo dopo una finale leggendaria: Francia sconfitta ai rigori Thomas Ceccon regala all'Italia la terza medaglia d'oro ai Mondiali in vasca corta in corso di svolgimento a Melbourne: i suoi 100 misti sono esemplari, con primato italiano sfiorato. Pochi minuti dop ...