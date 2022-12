“Faccio il ca**o che mi pare!” | Beatrice Quinta a processo | la marachella bollente infiamma la rete

Leggi su ck12

(Di domenica 18 dicembre 2022) La cantantei social grazie ad un video provocatorio su Instagram: puntuale la reazione del web. La bionda finalista di “X-Factor” ha tenuto banco nel talent grazie al suo talento, nonché ai rumors che la vedevano pupilla del giudice Rkomi.(fonte youtube)Dopo aver lanciato il suo singolo “Se$$o”, la giovane performer ha rilasciato dichiarazioni tranchant su Rkomi, sfatando i rumors circa una loro possibile relazione.ha infatti sentenziato: “Sono troppo concentrata (…) sul prossimo futuro. Sono sempre stata una donna che ha seguito gli uomini. In questo momento della mia vita, vorrei invece curarmi di me, e in particolare che il focus mio e del pubblico sia sulla mia musica. Sento il bisogno, francamente, di ...