Evra polemico sui social | «Argentina? Avevo paura dell’arbitro»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Patricesuiin occasione di-Francia: il commento dell’ex terzino sinistro francese E’ un Patricequello che si può vedere suiin occasione della finalissima-Francia. My fear was notit was the referee! #VsFrance— Patrice(@) December 18, 2022 L’ex terzino si è scagliato verso l’arbitro Marciniak, che dopo una ventina di minuti ha fischiato un rigore poi realizzato da Messi per l’1-0. L'articolo proviene da Calcio News 24.