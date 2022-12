Eurovision | a Kiev le selezioni in un rifugio antiaereo Il duo pop Tvorchi rappresenterà l’Ucraina – Il video e le foto

(Di domenica 18 dicembre 2022) Aledel cantante che dovrà rappresentare il Paese all’i Song Contest si sono tenute in un bunker. Dalle immagini diffuse dalla Bbc si vede il duo popaggiudicarsi l’importante compito, premiati nella stazione della metropolitana di, diventata unnei mesi di guerra e trasformata per l’occasione in uno studio televisivo. Il brano che sarà eseguito sul prestigioso palco di2023 si intitola Heart of Steel, prima canzone in assoluto ad essere confermata per la prossima edizione della gara che si terrà a Liverpool. «Cercheremo di fare di tutto per presentarecon dignità», ha detto uno dei membri della band, Andrew Hutuliak. «Non ...

La scorsa edizione dell'Song Contest è stata vinta proprio dall'Ucraina con il brano Stefania della Kalush Orchestra. Sarebbe quindi spettato ail compito di ospitare la successiva ...