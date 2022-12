ESTASI NEL NOME DI DIEGO! L’Argentina batte la Francia ai rigori dopo una finale leggendaria ed è campione del mondo! L’apoteosi di Messi

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha vinto i Mondiali 2022 di calcio, sconfiggendo laper 7-5 ai calci di rigore (2-2 al 90?, 3-3 in chiusura dei tempi supplementari) al termine di unaletteralmente pirotecnica. L’Albiceleste ha prevalso nell’atto conclusivo andato in scena allo Stadio Iconico di Lusail (Qatar), riuscendo così a conquistare il terzo titolo iridato della sua storiaquelli del 1978 e del 1986. Una Nazionale sudamericana torna sul tetto del Pianeta a distanza di venti anni dall’ultimo sigillo confezionato dal Brasile, imponendosi nella quartadelle ultime cinque decisa oltre i tempi regolamentari. I ragazzi di Scaloni fanno esultare un Paese intero, che aspettava questo momento dai tempi di Diego Armando Maradona, compianto Pibe de Oro scomparso ormai due anni fa. La ...

