Eros Ramazzotti | la dedica a Michelle Hunziker | “E’ il mio grande amore”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dalla vita sul palco alla vita privata diDomenica Inla puntata di oggi alartista e nella sua storia in tv non poteva non esserci. Mara Venier mostra il video che racconta la sua vita privata edcommenta che c’è molto nella sua vita e tutto inizia con, con la loro prima figlia, Aurora. “’Più bella cosa’ èta a– e questo lo sano tutti – io l’avevo già scritta ma l’hota a lei. La canzone ha un significato ben preciso, bisogna scoprirlo ancora, dopo 30 anni. Quando siamo stati in America il regista cercava una ragazza per il video, ha vistoe le ha fatto fare il video ...

DiLei

Il cantante ha parlato della sua ex moglie nel corso dell'intervista con Mara ...Dunque Mara ha lanciato la pubblicità, al termine della quale ha avuto come ospite, che è stato protagonista di un lunghissimo spazio. Dopo la lunga intervista diche, oltre a ... Domenica In, arriva Eros Ramazzotti. Ma Mara Venier chiude prima L'artista intervenuto a Domenica In è parso parecchio assonnato ai telespettatori e a tratti l'intervista è stata priva di ritmo ...Eros Ramazzotti a "Domenica In" ha fatto una dedica speciale all'unica donna della sua vita, commozione in studio ...