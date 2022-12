Equitazione | FEI Jumping World Cup 2022-2023 | Scott Brash vince la tappa a Londra davanti al proprio pubblico

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) I padroni di casa dominano ancora a. Dopo il trionfo nel dressage la compagine britannica si è resa protagonista anche nell’ottavadella FEICup, rassegna itinerante di, specialità salto. A imporsi sugli avversari è stato infattiche, in sella a Hello Jefferson, ha percorso il tracciato in 39.67 secondi, precedendo Daniel Deusse (Killer Queen Vdm), secondo con 39.73. Leggermente più staccato poi un’altra esponente del Regno Unito, Jodie Hall McAteer (Salt’n’ Peppa), terza con 40.14. Diciannovesimo invece Lorenzo De Luca (F One Usa), rallentato da 8 penalità con il tempo di 64.04., FEICup Dressage: Fry ...