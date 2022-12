(Di domenica 18 dicembre 2022)Schlein ci crede, ma è un bene è che tra lei e Bonaccini non ci sia una 'guerra' politica ma un'assonanza su molte cose. "La questione morale è un tema vero che riguarda noi ma anche la destra e ...

Lo ha dettoSchlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd , oggi a Pisa a margine di un'iniziativa per la campagna congressuale parlando del Qatargate . "È anche necessario - ha aggiunto - ...AGi -Schlein prende la tessera del Partito Democratico: un passaggio burocratico che, tuttavia, si ... Sta di fatto, però, che il riferimento forte dirimane quella sinistra di cui si è ... Elly Shlein sul Qatargate: “Più trasparenza al parlamento europeo, registro per gli incontri” Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd parla del Qatargate ma anche del nodo migranti e scuola ...Tra i firmatari a sostegno della Sclhein spicca il nome di Fabrizio Volpini, ex consigliere regionale del PD, con un passato trentennale nella politica cittadina e primo segretario del Pd di Senigalli ...