Elezioni Regionali Lazio | il centrodestra punta su Rocca

(Di domenica 18 dicembre 2022) C’è fibrilne nell’aria in vista delleper il: c’è tutto, la data e lo schieramento di centro-sinistra sembra essere già bello e pronto. Quello che è mancato sino ad ora, è stata la variabile di centro-destra, chi verrà schierato? Se fino a qualche ora fa la domanda non aveva neppure un barlume di risposta, ora arriva qualche segnale. Di fatto, stando a quanto trasmette l’agenzia AdnKronos da fonti del, pare che l’alleanza abbia deciso dire tutto sul nome di Francesco, presidente della Croce Rossa, per la corsa alla presidenza della Regione. Sempre in base a tali fonti, ecco che il nome diavrebbe avuto il via libera anche da Lega e Fi, colonne portanti dell’alleanza. Ad ...

Movimento 5 Stelle

Ecco i nomi dei candidati alleper il centrodestra: Francesco Rocca , presidente della Croce Rossa, che parrebbe il favorito e a cui sarebbe stata comunicata l'investitura già quattro giorni fa e che sarebbe stato già ...Così la premier risponde ai cronisti che le chiedono se abbia presentato agli alleati la terna di candidati per ledel Lazio. 'La manovra - dice ancora Meloni - non ha mai una ... Consultazione per le elezioni regionali in Lombardia: RISULTATI «Li ho già presentati agli alleati, devo ancora avere un confronto, per cui ne riparliamo in giornata». Così la premier Giorgia Meloni risponde ai cronisti che le ...C’è fibrillazione nell’aria in vista delle elezioni regionali per il Lazio: c’è tutto, la data e lo schieramento di centro-sinistra sembra essere già bello e pronto. Quello che è mancato sino ad ora, ...