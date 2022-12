(Di domenica 18 dicembre 2022) “È un giorno storico” ha dichiarato il presidente tunisino, Kais Saied, dopo aver, sabato 17 dicembre, in un seggio elettorale della capitale, vantando che “la data delleè stata determinata e rispettata nonostante tutti gli ostacoli”. Leparlamentari tunisine di sabato hanno registrato un’affluenza imbarazzante, il 9%, la maggior parte dei partiti politici ha boicottato le urne, denunciando l’elezione come il culmine della marcia del presidente verso il governo unico. L’anno scorso, Saied, un ex professore di legge, ha destituito il governo e sospeso parti della costituzione del 2014, frutto della rivolta democratica araba del 2011. La carta ha ridotto i poteri del presidente a favore del parlamento e del primo ministro. Il precedente parlamento tunisino, che Saied ha fatto chiudere nel 2021 per passare a ...

... scendendo in piazza subito dopo l'annuncio dell'affluenza, ha invitato Kaïs Saïed a dimettersi di fronte a questo "elettorale" chiedendopresidenziali anticipate. Secondo Moussi ...Il leader della coalizione 'Fronte di salvezza nazionale', Nejib Chebbi, ha definito un '' la consultazione di ieri e ha chiesto proteste di massa per ottenerepresidenziali anticipate,... Elezioni fiasco in Tunisia. Ha votato meno del 9% Alla luce della bassa affluenza alle urne di ieri per eleggere il nuovo parlamento, intorno al 9%, le principali forze di opposizione, che pure hanno boicottato la tornata elettorale, chiedono al pres ...Affluenza ferma al 9% (un record negativo). Il dato riflette la delusione del popolo tunisino per il processo guidato dal presidente Kais Saied ...