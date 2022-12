La Gazzetta dello Sport

Tra quelli che si sono messi di più in mostra ci sono Ele Bozzolan. Il primo gioca seconda punta, l'altro terzino sinistro. Conosciamoli meglio. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Il Milan esce sconfitto 4 - 1 dall'amichevole contro il Liverpool, ma guadagna un punto vincendoconfronto dei rigori che il torneo di Dubai prevede dopo ogni match. È il secondo ko, dopo ...... El Hilali nel nome del fratello, Bozzolan non trema coi big: forze fresche per il Milan L'attaccante ha ben impressionato a Dubai per tecnica e personalità, il terzino sinistro non ha sfigurato negli spezzoni di gara contro Arsenal e Liverpool ...Gli azzurri preparano l’amichevole con il Villarreal in programma questa sera allo Stadio Maradona alle ore 20.30. Gli azzurri si sono ritrovati stamattina a Castel Volturno per la rifinitura: mister ...